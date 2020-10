Utlyser stipend på 50.000

Stipendet er på 50.000 kroner per år og fordeles til søkere som oppfyller kravene. Det er forsikringsselskapet Havtrygd som har opprettet et stipend som skal tildeles personer som ønsker å ta utdanning/etterutdanning, eller er under utdanning innen fiskeryrket.

– Vi håper at stipendet kan bidra til økt motivasjon for å utdanne seg til fisker. Stipendene skal primært tildeles yngre personer som ønsker å satse på en arbeidsplass om bord på en fiskebåt. For søkere som går i den videregående skole vil de som går på VG2 bli foretrukket, opplyser Lena O. Hopland i Havtrygd.

Etablerte fiskere kan søke stipend til etterutdanning og kompetansegivende utdanning eller kurs.