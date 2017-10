Utnevnt til statssekretær

Veronica Pedersen Åsheim ble i statsråd i dag utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Ronny Berg (FrP) har i dagens statsråd fått avskjed i nåde.

- Sjømatnæringa er en av Norges viktigste næringer og kommer bare til å bli enda viktigere for å finansiere framtidens velferd. Mulighetene innen fiskeri og havbruk er enorme, vekstvisjoner som deles av både regjering og Storting. Vi står foran mange viktige og krevende oppgaver på dette området, og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet, sier Pedersen Åsheim.

Veronica Pedersen Åsheim har hatt en rekke politiske verv i Fremskrittspartiet (FrP), blant annet gruppeleder for FrPs kommunestyregruppe i Rana, medlem av fylkestinget i Nordland med plass i komite for utdanning. Hun har også vært vara til Stortinget i forrige periode, hvor hun møtte ved flere anledninger.

Veronica Pedersen Åsheim har siden 30. januar 2017 vært politisk rådgiver for fiskeriminister Per Sandberg.