Utnytter mesteparten av restråstoffet

Store deler av restråstoffet i sjømatnæringen utnyttes. En rapport fra FHF viser at 85 prosent av denne ressursen utnyttes i en eller annen grad. Potensialet er altså fremdeles tilstede for ytterligere økning i utnyttelsesgrad.

I 2020 ble det i alt forvaltet en total rundvekt på 3,77 millioner tonn, skriver Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Dette gjelder både villfisk og oppdrettsfisk. Av dette oppstod det om lag 1 020 000 tonn med restråstoff fra fisk og skalldyr, etter rensing og prosessering, hvor 85 prosent blir utnyttet, viser den nye FHF-rapporten.

Tilgjengelig restråstoff fra fiskeriene styres i stor grad av kvotene, hvor hvitfisksektoren så en nedgang i fjor, mens pelagisk sektor så en oppgang fra 2019 til 2020. Produksjonen i havbrukssektoren fortsatte økningen for fjerde året på rad, som bidro til å opprettholde mengde tilgjengelig restråstoff totalt sett.

Oversikt over tilgang til restråstoff og anvendelsen av dette i næringen er informasjon som det er behov for i ulike sammenhenger for beskrivelse av tilstand og utvikling, og som beslutningsstøtte. Informasjonen kan benyttes av bedrifter i næringen, av støtteapparat og andre aktører i tilknytting til næringen. FHF satte i gang dette prosjektet da behovet for oversikt med større detaljeringsgrad enn hva som tidligere var tilgjengelig ble avdekket. Dokumentasjonen er viktig i forbindelse med utarbeidelse av FoU-planer og i forbindelse med initiering av ulike utviklingstiltak i næringen, melder FHF i sin omtale av saken.