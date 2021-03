- Utrolig skuffet over planen

- Utrolig skuffende. Det sier Hasvik-ordfører Eva Husby (Ap). Sørvær er ikke med i Nasjonal transportplan.

- Nå har jeg sittet her og ventet og sett. Det er flott at regjeringa satser på infrastruktur, på fiskeri og næringsutvikling. Men jeg kan ikke forstå at ikke det gryteklare prosjektet i Sørvær havn på under 50 millioner kroner. Et ja til Sørvær ville gitt en enorm effekt, det ville utløst svært mye positivt for Hasvik kommune, sier hun.

- Vi har gjort alt. Alle deler av planen er godkjent, vi har hatt møter med en rekke instanser, bare Hareide har ikke ønsket å møte oss. Alt er ferdig, og prosjektet er anbefalt fra nær sagt alle hold. Jeg klarer bare ikke skjønne at vi ikke er med, sier hun.

- Vi møtte fiskeriministeren på Teams i høst, han hadde full forståelse for at dette var viktig. Og likevel er vi ikke med. Vi er utrolig skuffet, sier hun.