Utseilingsforbud

Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten.

Årets kvote for nordsjøsild i Skagerrrak for ringnot er på 2 941 tonn. 10 fartøy totalt har fått utseiling med kvotegrunnlag nok til å fiske hele kvoten. Det er per i dag fisket 426 tonn av kvoten.

Dersom fangstbildet fremover åpner for at flere fartøy kan få utseiling, vil Sildelaget informere om dette.