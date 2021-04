Utsetter MSC-vedtak med minst én uke

26.april forsvinner MSC-sertifikatene for norsk torsk og hyse. På grunn av en formell innsigelse knyttet til sertifiseringsavgjørelsen fra Det Norske Veritas (DNV), forlenges imidlertid nåværende sertifikater for torsk med minst én uke.

Den norske fiskeriklienten (Norges Fiskarlag) er i sluttprosessen med resertifisering av fiskeriene for torsk og hyse. Underveis har det imidlertid kommet en innsigelse på den endelige sertifiseringsavgjørelsen fra DNV knyttet til torskefiske utenfor 12 nautiske mil. Innsigelsen gjør at det varslede bortfallet av MSC-merking for torsk og hyse blir utsatt i minst èn uke mens saken blir behandlet av Independent Adjudicator (IA). Utsettelsen gjelder fiske både innenfor- og utenfor 12 nautiske mil.

Utvidet gyldighet på nåværende sertifikater for torsk

I tråd med vanlig prosedyre når slike innsigelser leveres, har MSC rutinemessig innvilget søknad om utsettelse av dagenssertifikat på torsk. Dette sertifikatet inkluderer også fiske innenfor 12 nautiske mil, noe som medfører at all torsk nord for 62 grader fremdeles har gyldig sertifikat etter 26. april. I første omgang gjelder utvidelsen til 3. mai og deretter èn uke av gangen til en endelig avgjørelse foreligger.

- Normalt tar denne behandlingstiden 5-10 dager. Dersom innsigelsen skulle bli tatt til følge, vil det automatisk gis en utvidelse på inntil 6 måneder for nåværende sertifikat, slik at fiskeriklienten skal ha tid til å håndtere eventuelle nye opplysninger som kommer inn, sier Gisli Gislason, programdirektør for MSC i Nord-Atlanteren.

- Skulle innsigelsen ikke bli tatt til følge, vil all torsk fanget innenfor 12 nautiske mil umiddelbart stå uten et gyldig sertifikat, fortsetter han.

Skreifiskeriet må uansett løse kysttorskproblemer

Uavhengig av utfallet av den nye innsigelsen og eventuelle kortsiktige forlengelser på nåværende sertifikat, må kysttorskproblematikken løses før man igjen kan klare å resertifisere det kystnære fiskeriet, inkludert skreien.

Havforskningsinstituttet kom med en statusrapport for kysttorsk i april i fjor, og foreslår samtidig en rekke endringer i forvaltningen, blant annet deling i flere bestandskomponenter og metoderevisjon i ICES.

Norges Fiskarlag håper at det skal bli mulig å resertifisere skreifiskeriet innen neste skreisesong, og følger spent myndighetenes arbeid med kysttorskforvaltningen.

- ICES har nylig gjennomført en metoderevisjon. Nå skal sertifiseringsorganet vurdere om det er signifikante endringer i datagrunnlaget som kan føre til en resertifisering. Dersom det skulle kreves endringer i forvaltningen, vil de konsultere med relevante myndighetsorganer, sier Tor Bjørklund Larsen, miljørådgiver for Norges Fiskarlag.

Hyse står uten gyldig sertifikat innenfor 12 nautiske mil

For hyse foreligger det ingen innsigelser slik tilfelle er med torsk. Her er resertifiseringsprosessen helt ferdig, og fra og med 27. april foreligger det et nytt, gyldig sertifikat. Som varslet betyr dette at hysefiskeriet innenfor 12 nautiske mil står uten MSC-sertifisering fra 26.april.