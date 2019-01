Utsetter eierskapskravet

De nye og strengere eierskapskravene i åpen gruppe som skulle tre i kraft 1. mars 2019, blir utsatt.

- Jeg har etter en ny vurdering og innspill fra næringen og organisasjonene kommet til at de nye og strengere eierskapskravene ikke bør innføres fra 1. mars i år. Jeg vil nå først se hvordan innstrammingene vi allerede har gjort knyttet til kvoter vil slå ut. Jeg vil imidlertid følge utviklingen i fisket etter torsk i åpen gruppe nøye for å se om det blir behov for nye innstramminger i dette fisket fra neste år, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Endringen innebærer at eierskapsreglene som ble innført fra 1. januar 2018 vil bli videreført fram til utgangen av 2019 i alle fiskerier med åpen gruppe.

Departementet legger opp til at det i høringen av deltakerforskriften for 2020 vil bli gjort en vurdering av om det bør innføres strengere eierskapskrav i åpen gruppe i kystfisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord. Denne høringen vil bli gjennomført av Fiskeridirektoratet høsten 2019.