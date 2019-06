Utsetter krav for mobile kjøp av kongekrabbe

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at kravet som ble innført 1. januar i år, om at mobile mottak for kjøp av kongekrabbe må ha godkjenning fra Mattilsynet fra 1. mai i 2019, utsettes til 1. januar 2020.

- Vi har besluttet å stramme inn regelverket knyttet til mobile kjøp av hensyn til hygiene, dyrevelferd og kontroll. Men det har tatt tid å finne gode løsninger for å harmonisere regelverket slik at aktørene som er avhengig av å kjøpe og selge kongekrabbe ved bruk av mobile kjøpemottak ivaretas . Vi har derfor besluttet å utsette kravet til godkjenning fra Mattilsynet inntil næringsaktørene har klarere rammer å forholde seg til, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Beslutningen innebærer at såkalte mobile kjøpestasjoner, det vil si biler og boder som kjøper og selger kongekrabbe, må være godkjent av Mattilsynet, og tilfredsstille Mattilsynets krav til hygiene og dyrevelferd innen 1. januar 2020.