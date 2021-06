Utsetter kvoteråd til september

ICES har besluttet å flytte kvoterådet for Nordsjøsild til slutten av september.

Det melder Sildesalgslaget. Vanligvis kommer kvoterådet for Nordsjøsild i slutten av mai.

Skal kvalitetssikres i eget møte

Det har vært litt spekulasjoner om bakgrunnen for denne avgjørelsen. I bestandsmodellene for bestandene i Nordsjøen benyttes det variable estimat for naturlig dødelighet (all dødelighet som ikke skyldes fiske). Disse estimatene kommer fra en flerbestandsmodell som oppdateres hvert tredje år. Sild er som kjent en art som spises av andre arter og estimatene er vanligvis sensitiv overfor endringer i predatorbestandene. Som et ledd i økt kvalitetsikring innen ICES, ble det bestemt at årets oppdatering for Nordsjøsild skulle kvalitetssikres i et eget møte. Dette er nå gjennomført og uoffisielle kilder sier at et ikke blir store endringer grunnet denne oppdateringen. Bestanden fortsetter å gå ned, slik de predikerte i fjor, skriver laget.

Silda har varierende rekruttering

Et annet punkt som potensielt kan få større betydning for kvoterådet er estimeringen av referansepunktet Fmsy. Sild har perioder med varierende rekruttering og har i det siste tiåret hatt relativt lav rekruttering. Lengden på rekrutteringstidsserien man legger til grunn for simuleringene av Fmsy vil dermed påvirke resultatet. Vi vet at det har vært diskusjoner rundt lengden på tidsserien, men vet enda ikke hva ICES har bestemt seg for og i hvilke retning dette vil virke.