Utsetter renteøkning for fiskekjøpere

Renteøkningen skulle egentlig ha trådt i kraft fra 1. juli.

Som tidligere meldt i Kyst og Fjord, planla Råfisklaget å øke forsinkelsesrentene overfor fiskekjøpere som ikke betalte sine forpliktelser i tide. Nå melder Råfisklaget at renteøkningen er utsatt på ubestemt tid.

På lagets nettsider står det følgende å lese:

– Rundskriv 19/2021 trekkes tilbake på bakgrunn av følgende:

Vi følger normalt Lov om renter ved forsinket betaling (Forsinkelsesrenteloven), men med virkning fra 1. mars 2020 innførte vi et Covid-19 tiltak med rentesats på 0,33% pr mnd (4% p.a.) overfor fiskeindustrien. Satsen for forsinkelsesrenter for fiskekjøpere var planlagt opptrappet trinnvis til normalt nivå med

oppstart fra 01.07.2021. Etter ny vurdering er det besluttet å avvente opptrappingen. Forsinkelsesrenten for fiskekjøpere vil derfor være 0,33% pr. mnd (4% p.a.) inntil videre. Rentesituasjonen vil bli vurdert løpende.

Det skal som tidligere utstedes sluttseddel for hver leveranse. Fiskekjøpere faktureres daglig basert på et sammendrag av daglige leveranser.

Fakturadato blir da som tidligere lik salgsdato på sluttseddel. Forfallsdato settes til fakturadato med tillegg av 14 dager. Fiskekjøpere skal betale oppgjør direkte til Norges Råfisklag for mottatt fangst. Oppgjøret skal være Norges Råfisklag i hende på forfallsdag dersom forsinkelsesrente skal unngås. Ved for sen betaling etter 14 dager belastes fiskekjøper med rente p.t. 0,33% pr mnd (4 % p.a.). Beregninger av forsinkelsesrenter gjelder fra og med 1. juli 2021.