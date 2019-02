Utsetter stenging

Den årlige kortvarige stengingen i det kvoteregulerte området for fangst av kongekrabbe er i 2019 utsatt.

Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Siden 2011 har det vært gjennomført kortvarige stenginger i det kvoteregulerte området for fangst av kongekrabbe for å tilrettelegge for forskningstokt.

Det har i 2019 vist seg at det ikke blir mulig for Havforskningsinstituttet å gjennomføre det årlige forskningstoktet i slutten av august, slik det har vært gjort de senere årene. Forskningstoktet skal derfor i år gjennomføres i perioden 4.–20. september, med kortvarig stenging i tre ulike områder.