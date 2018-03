- Utstyr kan aldri erstatte holdning

Klar melding fra fiskeren som i fjor ble kåret til årets kvalitetsfisker.

Foto: Inge Wahl

Finn Tore Frantzen, som ble kåret «årets kvalitetsfisker» i fjor. Han har tilpasset båten sin for mest mulig skånsom behandling av fisken, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Finn Tore er genuint opptatt av at fisken han leverer skal være i like godt skikk som når den ble fanget.

- Det er ikke bestandig at utstyr kan erstatte holdning til at fisk er et førsteklasses produkt som skal leveres til fiskekjøperen i vel så god kvalitet som da den ble dratt ombord, presiserer han.

Kjenner du noen som fortjener å vinne den ærefulle prisen i år, spør laget på sine nettsider og etterlyser med det gode kandidater.