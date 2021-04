Utvider neste års loddetokt til russisk sone

Havforskningsinstituttet ønsker å utvide det årlige loddetoktet, men vil ikke fastsette en årlig kvote.

Dette kom fram under Fiskebåts medlemsmøte i går, melder Sildesalgslaget. Havforskerne har gjennomført loddetokt i Barentshavet i tre år.

Havforskerne har gjennomført loddetokt i Barentshavet i tre år. Dette kom i stand etter initivativ fra fiskerinæringa, men ifølge fiskerne er toktet for lite omfattende.

– Det er et stort område og svært lite man rekker over med to fartøy i tre uker. Skal dette toktet gi større verdi, må det utvides. Man må utvide området og bruke mer tid, sa Per Magne Eggesbø, eier av ringnotfartøyet Eros.

Forskingsdirektør Geir Huse er langt på vei enig i dette og sier at toktet blir utvidet til neste år, selv om det ikke er nok til å innfri alle ønsker.

– Vi kommer til å utvide med et fartøy neste år som skal operere i russisk sone og også gå litt lengre ut fra kysten. Utover det blir det ikke andre store endringer, sa Huse.