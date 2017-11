Utviklings-innspurt

Erko Seafood er en av de siste som har levert søknad om utviklingskonsesjon, før fristen går ut i dag. Her kan du se listen over alle prosjektene.

Til sammen har Fiskeridirektoratet frem til i dag registrert 70 søknader om gratis utviklingskonsesjoner. Fem av dem er innvilget, 23 er avslått, mens 42 så langt ligger ubehandlet. Grunnet postgang og tiden det tar å få registrert søknadene vil ikke direktoratet ha den endelige oversikten over antallet klart før etter helga.

Antallet innvilgede søknader omfatter 38 utviklingskonsesjoner på 780 tonn hver, noe som åpner for et totalt volum nær 30.000 tonn biomasse i sjø.

Og om alle ubehandlede søknadene skulle bli innvilget, snakker man om et totalt volum på nærmere 300.000 tonn biomasse.

En av de sist ankomne søknadene kommer fra Erko Seafood AS, som ønsker seg sju utviklingskonsesjoner basert på et design utviklet av Global Maritime. I dette konseptet skal fisken lengre til havs i en flytende stasjonær oppdrettsplattform.

– Global Maritime leverte designet på verdens første havmerd. Nå viderefører vi vårt bidrag til å utvikle oppdrettsindustrien med innovative og banebrytende løsninger. Gjennom vår kompetanse fra offshore olje- og gassindustrien og erfaring med leveranser av havmerder, bidrar vi til å flytte oppdrettsindustrien lenger ut på det åpne hav, sier Global Maritimes administrerende direktør Egil Kvannli.

Disse søknadene ligger til behandling:

Nr. Søker Innkommet dato Omsøkt størrelse Konsept Fylke 1 Atlantis Subsea Farming AS 29.01.2016 6 tillatelser (4680 tonn) Nedsenkbare oppdrettsanlegg Trøndelag 2 Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA 18.03.2016 15 tillatelser (11 700 tonn) Halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg i stål Troms/Finnmark 3 Marine Harvest Norway AS 15.04.2016 8 tillatelser (6240 tonn) "Marine Donut" heldekkende, lukkede enheter Nordland 4 Lerøy Seafood Group AS 18.04.2016 9 tillatelser (7020 tonn) "Pipefarm" lukket flytende lengdestrømsanlegg Hordaland/Sør-Trøndel./

Troms 5 Stadion Laks SUS 26.04.2016 15 tillatelser (11 700 tonn) "Stadionbassenget" - lukket flytende basseng Sogn og Fjordane/

Møre og Romsd. 6 Marine Harvest Norway AS 01.06.2016 6 tillatelser (4680 tonn) Oppdrett i lukkede enheter i bulkskip Sogn og Fjordane 7 Eide Fjordbruk AS 01.07.2016 3 tillatelser (2340 tonn) "Salmo Zero" - lukkede sjøanlegg med resirkulering av produksjonsvann Hordaland/Sogn og Fjordane 8 Cermaq Norway AS 19.07.2016 10 tillatelser (7800 tonn) Teknologi for økt ressursutnyttelse, fiskevelferd og lusebekjempelse Nordland 9 Kvarøy Fiskeoppdrett AS 24.08.2016 4 tillatelser (3120 tonn) "Fish Farm Watch" - operasjonell sanntids miljø- og beredskapsplattform Nordland 10 Nekst AS 07.10.2016 16 tillatelser(12 480 tonn) "Havliljen"-"Havplattform" - nedsenkbart anlegg Sogn og Fjordane 11 Aqua Viva AS 19.10.2016 6 tillatelser (4680 tonn) Duo-ring, semi-lukket anlegg Hordaland 12 Bolaks Utvikling AS 20.10.2016 6 tillatelser (4680 tonn) "Gras" - grønn resirkulering av akvakultur slam Hordaland 13 Pure Atlantic AS 21.10.2016 46 tillatelser (35 100 tonn) Laks i skip - NØS>12 mil Rogaland 14 Grieg Seafood Rogaland AS 11.11.2016 10 tillatelser (7800 tonn) Blue Farm, strekkforankret betongmerd Rogaland 15 Aqua Star Invest AS 11.11.2016 6 tillatelser (4680 tonn) Flytteteknologi, hevertprinsipp Hordaland 16 Ocean Aquafarms AS 30.11.2016 13 tillatelser (10 140 tonn) "Hex Box" offshore arbeidsplattform Rogaland 17 Osland Havbruk AS 18.12.2016 6 tillatelser (4 680 tonn) "Bunnsolid" betongkontruksjon på bunnen Sogn og Fjordane 18 Hydra Salmon Company AS 08.01.2017 4 tillatelser (3120 tonn) Oppdrett i lukkede produksjonstanker Sør-Trøndelag 19 Grimstad Holding AS 19.01.2017 7 tillatelser (5460 tonn) "Akvarium" bulkbåt som lukket oppdrettsanlegg Troms 20 Eco Fjord Farming AS 30.01.2017 4 tillatelser (3120 tonn) "Oasen" delvis lukket anlegg m/storskala planktonfiltre Nordland 21 Myre Havbruk AS 02.02.2017 5 tillatelser (3900 tonn) "FLO FLO" oppdrettsmerd med dokkingstasjon Nordland 22 Biofish Holding AS 24.02.2017 4 tillatelser (3120 tonn) "Biomerden" semilukket anlegg med lus- og rømmingsfritt Hordaland 23 Mariculture AS 03.03.2017 16 tillatelser (12 480 tonn) "Smart Fishfarm" - helhetlig løsning for åpent hav ikke oppgitt 24 Albatros Technology B.V. 20.03.2017 9 tillatelser (7 020 tonn) "Nereus" flytende RAS-anlegg Hordaland/Rogaland 25 Lerøy Seafood Group ASA 23.03.2017 5 tillatelser (3 900 tonn) "Fjord Farm" komplett konsept med dobbel sikring, slamoppsamling og hinder for lusepåslag Hordaland 26 Viewpoint Seafarm/Nova Sea 03.04.2017 20 tillatelser (15 600 tonn) Modulært havanlegg Nordland 27 Havkar AS 21.04.2017 6 tillatelser (4 680 tonn) Aqua Terminal - kompakte drifts- og håndteringsløsninger Hordaland 28 Arctic Seafood Group AS 27.04.2017 3 tillatelser (2 340 tonn) 2delt påvekstanlegg i sjø Nordland 29 Arnøy Laks AS 02.05.2017 4 tillatelser (3 120 tonn) "Aquashield" - akvakulturanlegg med skjold mot luselarver og ytre fysiske farer Troms 30 Northern Lights Salmon AS 12.05.2017 3 tillatelser (2 340 tonn) "OptiFarm" semilukket med bruk av filtrert vann, barrierduk og transportløsninger Troms 31 Erko Seafood AS 18.05.2017 16 tillatelser (12 480 tonn) "North Sea Fishfarm" Bunnfast stasjonær oppdrettsplattform for havoppdrett Nordsjøen 32 Salaks AS 14.07.2017 9 tillatelser (7 020 tonn) "Fjordmax" semilukket integrert oppdrettsplattform Troms 33 Fishglobe AS 10.08.2017 3 tillatelser (2 340 tonn) "FishGLOBE" lukket merdteknologi Rogaland 34 Eidsfjord Sjøfarm AS 15.08.2017 17 tillatelser (13 260 tonn) "Eidsfjord Giant" lukket anlegg med behandlingsanlegg Nordland 35 Nova Sea AS 01.11.2017 4 tillatelser (3 120 tonn) "Spidercage" lukket offshoreanlegg Nordland 36 Folla Utvikling AS/Bjørøya AS 01.11.2017 6 tillatelser (4 680 tonn) "Fleximerd" åpen oppdrettsmerd som kan lukkes ved behov Nord-Trøndelag 37 Fleximerd AS 03.11.2017 2 tillatelser (1 560 tonn) Lukket, semilukket og åpent merdsystem Nordland 38 Cermaq Norway AS 03.11.2017 13 tillatelser (10 140 tonn) "Flexifarm" lukket flytende anlegg med smitterensing Nordland og Finnmark 39 Gigante Offshore AS 07.11.2017 9 tillatelser (7 020 tonn) Offshoremerd Nordland 40 Marine Harvest AS 10.11.2017 6 tillatelser (4 680 tonn) "Beck-cage" Sør-Trøndelag 41 Freyer Holding AS 13.11.2017 6 tillatelser (4 680 tonn) "Blandevann" vannkvalitet i åpen merd Rogaland 42 Qed AS 13.11.2017 12 tillatelser (9 360 tonn) Flytende RAS anlegg i sjø Disse er innvilget: Nr. Søker Vedtaksdato Avgrensning Konsept Fylke 1 Ocean Farming AS (SalMar) 26.02.2016 8 tillatelser (6240 tonn) "Havmerd" basert på offshoreteknologi Sør-Trøndelag 2 Nordlaks Oppdrett AS 07.09.2017 21 tillatelser (16 380 tonn) "Havfarm" for havbasert oppdrett Nordland 3 MNH Produksjon AS 28.04.2017 4 tillatelser (3120 tonn) "Aquatraz" - semi-lukket merd Nord-Trøndelag 4 AkvaDesign AS 01.06.2017 1 tillatelse (780 tonn) Lukket merdteknologi Nordland 5 Marine Harvest Norway AS 01.06.2017 4 tillatelser (3120 tonn) "Egget" - lukket merdteknologi Hordaland/Sogn og Fjordane