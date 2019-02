Uværet halverte leveransene

Fiskeleveransene ble halvert av uværet sist uke. Etter en god start på uka, sørget stormen for båtene måtte på land fra onsdag av.

Foto: Erik Jensen

- Mye vind med mildvær og regn i siste del av uka førte til at leveransene avtok kraftig. Torskekvantumet levert fersk ble redusert fra 10.500 tonn i uke 6 til 5.750 tonn i uke 7, melder Norges Råfisklag.

Over stort område

Til gjengjeld er det rapportert om mye fisk over et stort område, med gode fangster når båtene kom seg i fiske. Kystfiskeflåten var imidlertid de eneste som fikk en slakk uke.

Også omsetning av fryst fisk gikk ned, med unntak av landingene fra russiske båter som holdt godt nivå.

Råfisklagets totalomsetning pr uke 7 har passert 2,0 milliarder kroner, men forspranget i forhold til fjoråret er kuttet ned til 50 millioner kroner.

Troms leder an

Av fisken som ble levert sist uke var 1.620 tonn levert i Troms, 1.420 tonn i Vest-Finnmark, 1.300 tonn i Vesterålen, 950 tonn i Øst-Finnmark, 450 tonn i Lofoten/Salten og 15 tonn på strekningen Helgeland-Nordmøre.

2.330 tonn var tatt på garn, herav 1.210 tonn levert i Troms, 530 tonn i Vest-Finnmark, 310 tonn i Vesterålen og 220 tonn i Lofoten/Salten. 1.980 tonn var tatt på snurrevad, fordelt med 720 tonn levert Vest-Finnmark, 630 tonn i Vesterålen, 440 tonn i Øst-Finnmark, 150 tonn i Troms og 50 tonn i Lofoten. 680 tonn var tatt på line/autoline, av det var 210 tonn levert i Øst-Finnmark, 160 tonn i Lofoten, 120 tonn i Troms, og 90-100 tonn hver på Vest-Finnmark og Vesterålen. 260 tonn torsk var tatt på juksa, likt fordelt i Finnmark, Troms og Vesterålen. I tillegg var 480 tonn tatt med trål.