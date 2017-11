Uvanlig oppdrag for "G.O. Sars"

Havforskninga har oppsummert innsatsen til "G.O. Sars" under helikopterulykka på Svalbard med en video. Båten var på jobb for "Mareano"-programmet, og hadde særdeles godt utstyr for undervanns leting.

I en artikkel på Havforskningsinstiuttets sider, uttrykker mannskapet på "G.O. Sars" at det var meningsfullt å få yte bistand under søket etter det savnede helikopteret på Svalbard.