VM i skreifiske avlyses også neste år

På onsdag ble den vanskelige beslutningen om å avlyse vinterens VM i skreifiske tatt.

Det var Våganavisa som først meldte om saken.

Sjanseløst å samle 7.000 mennesker

– Det er forferdelig trist å måtte avlyse nok en gang. Men slik pandemien utvikler seg, var det ikke vanskelig å fatte beslutninga. Det ville være sjanseløst å skulle samle 6.000-7.000 mennesker i Svolvær sentrum, sier leder i Svolvær båt- og sjøfiskeforening, Per Odd Krystad til Lofotposten.

Det etterhvert tradisjonsrike arrangementet ble avlyst i år etter pålegg fra Vågan kommune. Denne gangen er beslutningen foreningas egen.

– Vi har valgt å avlyse tidlig denne gangen, slik at ikke noen av dem kommer i en vanskelig situasjon om vi må avlyse senere, forklarer Krystad.

Økonomisk problem

Arrangørene frykter ikke at VM i skreifiske skal miste sin popularitet etter å ha blitt avlyst to år på rad. De økonomiske konsekvensene er man derimot mer bekymret for.

– Avlysningen betyr mye for oss økonomisk. Vi skal ha et ekstraordinært årsmøte der medlemmene skal ta stilling til hvordan vi løser det økonomiske aspektene ved avlysningen. Skal vi påberope oss force majeure og dermed løses fra forpliktelsen til å betale tilbake påmeldingsavgiften eller skal vi prøve å betale tilbake det vi kan?, spør han.