- Vår måte å bidra til forskningen

Skipper og reder Geir Magne Madsen på ringnotbåten «Fiskebas» oppfordrer flere til å delta i fangstprøvelotteriet.

– Det er ikke mer komplisert enn at man huker av i fangstdagboken for at man ønsker å delta i fangstprøvelotteriet, sier Madsen. Han er medeier i Fiskebas, som fisker etter sild, makrell, lodde, brisling og hestmakrell.

For hvert kast har mannskapet på dekk laget klar en egen korg med prøven som skal sendes inn til Havforskningsinstituttet dersom de blir plukket ut. Gjennom den elektroniske fangstdagboken får de beskjed om de skal beholde den eller ikke.

Enkle rutiner om bord

Selv har Fiskebas kun blitt trukket ut en håndfull ganger. Prøven på 10 kilo settes i frysen og blir merket med nummeret som kommer opp. Når de går til kai sendes en egen melding til Havforskningsinstituttet via mottaket, som også mottar prøven og sender den videre.

– For å være helt ærlig er ikke dette noe særlig med arbeid. Dette er vår måte å kunne bidra til forskningen, sier Madsen.

Selv håper han at alle som er klar over lotteriet er med og bidrar – til tross for at det ikke er noe de får ekstra betalt for.

– Selv om dette er en dugnad er det viktig både for vår egen og forskningen sin del. Det sier seg selv at det vil gagne oss når forskerne har et bedre tallgrunnlag, fortsetter skipperen.