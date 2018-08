- Vårt utvetydige råd er nei

Forskerne som har sett på konsekvensene oljen har på egg og larver er ikke i tvil om sin anbefaling for oljevirksomhet i LoVeSe.

Foto: Havforskningsinstituttet

Gjennom Eggtox-prosjektet har forskerne eksponert egg for små oljeforurensning for å se hvordan de påvirkes. Les mer om prosjektet på Havforskningsinstituttets sider.

– Vi har eksponert fiskeeggene for olje i tre dager, før de ble overført til rent sjøvann og fulgt fram til de ble klekket som larver, forteller HI-forsker Sonnich Meier.

– Dosene vi brukte tilsvarer den konsentrasjonen man vil finne i sjøen etter et alvorlig oljeutslipp.

Friske larver til venstre, oljesmittede til høyre.

Resultatene er tydelige for alle artene som ble testet. Alle larvene har utviklet alvorlige skader, sier Meier.

– Ingen av disse vil kunne overleve i naturen. Det vi ser, er at olje spesielt skader hjerteutviklingen. I tillegg får fiskelarvene store væskeansamlinger i plommesekken, samt utviklingsskader på skjelett og kranium.

Det er hyselarvene som fikk de største skadene.

– Disse larvene ble klekket helt uten underkjeve. De vil naturligvis aldri være i stand til å begynne å spise mat selv, forteller HI-forskeren.

Han slår fast at en viktig del av samfunnsoppdraget til Havforskningsinstituttet er å gi råd til forvaltning og andre, om hvordan man kan bruke ressursene i havet på en bærekraftig måte.

– Vårt klare råd er å ikke åpne for oljeaktivitet i området Lofoten, Vesterålen og Senja. Rådene HI gir, er basert på den best tilgjengelige kunnskapen. Eggtox-prosjektet er en del av dette kunnskapsgrunnlaget, sier Meier.