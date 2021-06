Vær på utkikk etter denne i sommer!

I fjor fikk sommer Havforskningsinstituttet inn 22 observasjoner av brugde. Nå ønsker hai-forsker Claudia Junge flere meldinger fra folk som treffer på den store vennlige kjempen.

HI startet innsamling av brugdeobservasjoner for to år siden. Folk som hadde sett brugde, kunne gå inn her og registrere funnet.

– I fjor fikk vi inn 22 meldinger fra folk som har observert brugde, og i år håper vi på enda flere. En av meldingene vi fikk i fjor gikk faktisk helt tilbake til 1961, hvor fiskere fikk ei brugde i garnet, forteller havforsker Claudia Junge.

I 2019 kom det inn meldinger om 43 brugdeobservasjoner. 28 meldinger gjaldt observasjoner som var gjort samme år, mens noen strekte seg helt tilbake til 2012. Flest observasjoner har det vært i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og i Lofoten.