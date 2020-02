Værøy frykter for havneprosjektet

Værøy skulle få rustet opp havna for 300 millioner kroner innen 2024. Nå har fylkeskommunene overtatt ansvaret for fiskerihavnene, og usikkerheten brer seg. - Det er stor sannsynlighet at den ikke blir klar til da, sier leder for Værøy fiskarlag, Ole Martin Kjellbakk.