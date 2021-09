Vaktskifte

Folket har talt. Landet får ny regjering etter åtte år med Erna Solberg ved roret. Nå er det endelig Jonas Gahr Støres tur. Men han får ingen enkel oppgave når han skal gjøre et av verdens rikeste og mest vellykkede land enda bedre og samtidig ta over etter en statsminister som har stått som en påle i de fleste kriser.

I løpet av valget er det lovet mer wienerbrød til alle. Bortsett fra til de rike som har fått klar beskjed om å betale for gildet. Men valgkamp er valgkamp. Når den grå hverdag kommer, vil vi med stor sannsynlighet ikke se de helt store bevegelsene. Bortsett fra Rødt, er det ingen av de folkevalgte som er villig til å forkaste styringssystemet som har bidratt til den enorme velferden Norge har opparbeidet seg.

I fiskerinæringen er det mange fiskere som frykter at de skal miste deler av sitt inntektsgrunnlag. Men denne frykten er sterkt ubegrunnet. For det er ikke mange endringene som kan gjøres uten å røre ved selve grunnloven. Dermed vil nok fordelingen av kakestykket være temmelig lik dagens, også den dagen Gahr Støre er ferdig med sin vakt.

Derfor er det ingen som bør frykte hverken for sin egen velferd eller at man nå får en revolusjon innenfor norsk fiskerinæring.

Noen justeringer blir det selvsagt. De vil imidlertid ikke rokke med grunnsteinene i samfunnet, men heller sørge for at de små får sin rettmessige andel. For det er først og fremst for de små vi trenger en regjering. De store klarer seg alltid.

Derfor er det bare å gratulere den rødgrønne konstellasjonen med valget, samtidig som vi takker Erna Solberg og hennes mannskap for vel utført vakt.