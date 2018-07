Valgte Ballstad

Bacalao-produsenten valgte å flytte fra Tromsø til Ballstad. Det har de ikke angret på.

Kaikanten Delikatesser AS på Ballstad økte omsetningen med over to millioner fra 2016 til 2017 fra 5,4 til 7,6 millioner kroner, skriver Lofotposten på sine nettsider (bak betalingsmur).

Det er Helge og Kristin Johnsen som eier og driver selskapet. Deres nisjeprodukter selges til butikker i det ganske land.

Mer enn ti år etter at de etablerte seg i Tromsø, valgte de i 2017 å flytte tilbake til Ballstad og bedriften ble med på lasset.

At bedriftens resultat før skatt gikk ned fra 641.000 kroner til 363.000 kroner forklarer daglig leder Helge Johnsen slik:

- Det skyldes at det ble en del utgifter i forbindelse med flyttingen av produksjonslokalene, og vi har valgt å dette direkte på driften. Dette tatt i betraktning så er vi fornøyd, sier han til nettstedet.