Valgte Fiskebøl og Svolvær

Statsminister Erna Solberg har valgt Fiskebøl i Hadsel som senter for den nye nasjonale olje- og miljøvernbasen. I tillegg kommer det en administrasjon og en akademisk del i Vågan.

Foto: Knut Ivar Aarstein, Vesteraalens Avis

Det kunngjorde statsministeren under et besøk på bedriften Norlense på Fiskebøl søndag, dit hun kom for å fortelle at regjeringen går inn for at Hadsel og Vågan får miljøvernbasen. Ringside stod ordførerne i Hadsel og Vågan, Siv Dagny Aasvik og Eivind Holst, samt statssekretær i olje- og energidepartementet, Kjell-Børge Freiberg.

Dermed har regjeringen landet en fire år lang lokaliseringsdebatt om hvor i Lofoten og Vesterålen den nye basen skal ligge. Løsninga innebærer to lokasjoner på Austvågøy med en drøy halvtimes kjøring i mellom, samt altså at kommunegrensa mellom Hadsel og Vågan befinner seg omtrent midt i mellom. Den praktiske delen legges til miljøet rundt Norlense AS, som i flere år har ligget helt i front innen oljevern, mens Vågan, fortrinnsvis Svolvær, får den mer teoretiske delen.

Marin forsøpling

Senteret skal ifølge regjeringen bli et nasjonalt kompetansesenter som skal arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern samt marin forsøpling, ifølge Vesterålen Online.

– Marin plastforsøpling er et stort problem, og blir en viktig del av virksomheten til senteret, sa Solberg.

Regjeringen legger 17 millioner kroner på bordet i år til senteret, som Solberg sier skal bli et forvaltningsorgan med særlige fullmakter.

– Størrelsen på senteret vil avhenge av hvor gode de er til å knytte til seg partnere og lage gode prosjekter. Det vil avgjøre hvor mye større det blir etter hvert. Prosjekter vil kunne utløse forsknings- og utviklingsmidler og de kan utføre oppdrag på vegne av andre, sa Solberg.

På offensiven

Hadsel og miljøet rundt Norlense på Fiskebøl har vært på offensiven siden basen ble omtalt i regjeringserklæringen i 2013, og har jobbet tungt for å få en etablering til kommunen. Noen av lofotkommunene, samt vesterålskommunene Øksnes og Andøy, har så vidt stukket hodene frem, men man har unngått den store lokaliseringsdebatten - da det har blitt sagt at man først skal finne ut hva basen skal være, før lokalisering avgjøres.

I fjor sommer kakket imidlertid Hadsel og Vågan seg på lag for å sikre at den planlagte miljø- og oljevernbasen skulle havne på Austvågøya. I august leverte de et felles høringsinnspill hvor de gikk inn for en delt løsning mellom Fiskebøl og Lofotakvariet.

Felles innspill

Forslaget fra de to kommunene var at Lofotakvariet i Kabelvåg fikk formidlingsoppgavene, mens selve miljø- og oljevernbasen ble lagt til Fiskebøl. I innspillet tok de også til orde for en testlokalitet for opplæring, bruk av oljevernutstyr og håndtering av oljesøl. Et forslag var også å bruke lenseteknologi til oppsamling av marint søppel.

For å få enda et forsprang startet Bømyr eiendom, Norsea Group og Hadsel kommune i februar i år selskapet Lofoten og Vesterålen Miljøbase, hvor de spyttet inn kapital og ei tomt på 1053 mål på Fiskebøl, for å legge til rette for en eventuell base.

Dette mener regjeringen oljevern- og miljøsenteret skal:

• Arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.

• Være en kunnskapsformidler, rådgiver og pådriver for utvikling innenfor temaene.

• Tilby kundene sine tilgang til tverrfaglige nettverk, verktøy for problemløsning/nytenkning, oversikt over kunnskapsgrunnlaget og beste praksis innen oljevern og marin plastforsøpling.

• Bidra til tilrettelegging for og gjennomføring av tiltak knyttet til oljevern og opprydning av marin forsøpling i samarbeid med relevante fagmyndigheter.