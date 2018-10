Valgte norsk «ferskvann»

Norske PG Flow Solutions har fått kontrakter om å levere ferskvannsgeneratorer til to hekktrålere som VARD bygger for henholdsvis Havfisk og Nergård Havfiske.

Foto: VARD

Væskehåndterings- og pumpespesialistene i PG Flow Solutions skal levere en såkalt PG-Sondex ferskvannsdestillatorer som bruker filtre i kombinasjon med varmen fra fartøyets dieselmotor for å produsere rent drikkevann til mannskapet om bord fartøyet. Ferskvannsgeneratorene kan produsere 25 kubikkmeter ferskvann i døgnet.

Gir jevn tilgang

– Ferskvannsgeneratorene våre er svært energieffektive og sørger for jevn tilgang av forbruksvann om bord. Generatorens holdbarhet er markedsledende ettersom den er basert på to PG-Sondex varmeveksleplater av titan. Varmevekslerne fungerer som både fordampere og kondensatorer, sier Øyvind Berg, salgs og markedssjef i PG Flow Solutions.

PG Flow Solutions skal levere ferskvannsgeneratorene som underleverandør til norske VARD, som har fått oppdraget med å bygge de to nye hekktrålerne.

To leveranser

En av trålerne bygges for Havfisk AS og er av VARDs 8 02 design. Fartøyet er 80 meter langt og en skrogbredde på 17 meter. Båten vil være verdens første hekktråler med et integrert energilagringssystem og mulighet for både batteridrift, diesel-mekanisk og dieselelektrisk fremdrift. Fartøyet skal etter planen leveres i første kvartal 2020, fra Vard Søviknes i Norge. Havisk er Norges største trålevirksomhet med en flåte på 10 fartøy.

Den andre hekktråleren er også av VARDs 8 02 design og skal leveres fra Vard Brattvaag i Norge til Nergård Havfiske AS i første kvartal 2020. Fartøyet får både diesel-mekanisk og dieselelektrisk fremdrift, kombinert med batterier. Nergård Havfiske opererer en flåte på fem fartøy.