Valutastup kan styrke fiskeprisene

Oljeprisene falt til under 33 dollar fatet natt til mandag – og dro kronekursen med seg til rekordlavt nivå. For fiskeprisene kan det bety ytterligere styrking.

Norsk fiskeeksport har kunne surfe høyt på en lav kronekurs de tre siste årene. Men så lav kurs som denne uken starter med, har det aldri vært etter at euroen ble innført.

Mot euroen svekket kronen seg med hele 41 øre, det vil si 3,9 prosent. Mandag morgen ble det handlet euro for 10,84 kroner som er det dyreste noen sinne, skriver E24.

Dyreste dollar siden 2000

Også mot dollar svekket kronekursen seg kraftig. Her falt kronen med 27 øre som utgjør 2,94 prosent. En dollar kostet mandag morgen 9,51 kroner som er det høyeste nivået siden oktober 2000.

Mot engelske pund var svekkelsen på 36 øre og gjør at et pund nå koster 12.,42 kroner.

Årsaken til den kraftige kronesvekkelsen skyldes det dramatiske fallet i oljeprisene natt til mandag. Etter at Opec-landene ikke klarte å bli enige med Russland om produksjonskutt fredag, falt oljeprisen som et lodd. Mandag morgen var prisen på nordsjøolje like i underkant av 33 dollar fatet. Men det er neppe bunnen. Oljeanalytikere tror prisene kan falle helt ned i 30 dollar.

Motsatt effekt for fiskeprisene

For norsk fiskeeksport kan fallet få en motsatt effekt. Dersom kronekursen ikke styrker seg, betyr det av fiskeprisene sannsynligvis vil styrkes ytterligere ettersom kursfallet gjør det billigere å handle norsk fisk.

Mange har ventet en prissvekkelse i løpet av våren - etter at det så langt i år er betalt rundt 35 kroner kiloen for torsken. Men dersom kronen ikke tar seg raskt tilbake, kan prisene bli hengende på et rekordhøyt nivå lenge.

For nordmenn som skal på utenlandstur vil valutasvekkelsen til gjengjeld merkes. Selv en Sverigetur blir vesentlig dyrere. Nå er den svenske kronen mer verdt enn en den norske. Det har den ikke vært siden 2016.