Vant Innovasjonsprisen 2019

Nor-Fishings Innovasjonspris 2019 gikk til det skotske selskapet Benchmark Animal Health, for utviklinga av en helt ny teknologi for vannrensing etter lusebehandling.

Prisen ble utdelt på Aqua-Nor i Trondheim i dag. Den nye teknologien, kalt CleanTreat, vant i skarp konkurranse med andre søkere og finalister. CleanTreat renser behandlingsvannet etter avlusning i brønnbåt, slik at vannet som slippes ut i sjøen er helt rent, uten medisin- og kjemikalierester.

Selskapets leder i Norden, Carolina Faune, sier at det er en ære å motta prisen, og at den samtidig er en bekreftelse på at de har satt seg de riktige målene for fremtiden.

Bærekraftig vekst

– Målet vårt er å bidra til at næringa vokser på en bærekraftig måte. Som et grønt teknologiselskap mener vi bærekraft både er mulig og lønnsomt for næringa – ikke bare når dagens medisin brukes, men også når fremtidens medisiner tas i bruk sier Faune.

– For ti år siden var dette prosjektet kun en idé – så det ligger mye hardt arbeid bak det ferdige produktet.

Skotsk innovasjon

Den forrige vinneren av Innovasjonsprisen i 2017 var også et skotsk selskap – en tydelig indikator på at skotsk innovasjon virkelig blir lagt merke til i næringa internasjonalt.

Faune forteller at Benchmark føles som et norsk-britisk selskap.

– Norge er sammen med flere andre regioner et stort og viktig marked for oss. Det er her vi har testet CleanTreat og det er også blitt tatt i bruk her til lands. CleanTreat er nå klar for markedet og vi forventer våre første leveranser i løpet av neste år.