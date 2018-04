Vant japansk markedsføringspris

Sjømatrådets globale markedsføringskampanje har vunnet prisen for beste kreative uttrykk i en av de største reklameprisutdelingene i Japan.

Foto: Sjømatrådet

Annonsene for laks og makrell slo store merkevarer som blant annet Kikkoman, Panasonic og Amazon Japan i Fuji Sankei Communications Group 47th Advertisement Awards. Prisen tildeles for beste kreative uttrykk i en magasinkampanje i løpet av 2017, skriver Sjømatrådet i en pressemelding.

- Dette er en stolt dag for oss for det er en stor pris i Japan. At vi får denne utnevnelsen av Fuji Sankei viser at norsk sjømat virkelig har blitt lagt merke til i gjennom vår markedsføring. Japan er et vanskelig marked å få gjennomslag i, for det er så mange inntrykk og store aktører som konkurrerer om oppmerksomheten, men her har vi virkelig truffet med budskapet, sier en fornøyd Gunvar Lenhard Wie, Norges sjømatråds fiskeriutsending i Japan.

Fuji Sankei Communications Group er ett av Japans største mediehus og er eier av flere TV-stasjoner, aviser, magasiner og radiokanaler. I juryens begrunnelse trekkes det frem at Sjømatrådets kreative konsept skiller seg positivt ut med både utrykk og tekst, er stilrent og vakkert.

- Vårt globale konsept fungerer meget godt i et land hvor det generelt er mye markedsføringsstøy. Japansk markedsføring har ofte mye budskap og tekst. Her skiller vi oss ut, og at vi vinner i kategorien «Creative» er enda mer oppløftende. Vi kommer selvsagt til å bruke denne prisen for å skaffe oss publisitet for vår opphavsmarkedsføring i Japan, sier Wie.

Sjømatrådets fiskeriutsending mottok utmerkelsen fra Fuji Sankei under en stor prisseremoni i Tokyo tirsdag 10.april.