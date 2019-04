Vant kampen om russisk gigant

De islandske fisketeknologiselskapene Skaginn 3X og Frost har sikret seg en solid avtale med Russlands nye supertråler som skal være klar til fiske i 2022.

Islendingene har signert en avtale verdt flere titalls millioner og har fått oppdraget med å utstyre trålergiganten på 121 meter med komplett fabrikk samt kjøle- og fryseteknologi.

Inn i stillehavsflåten

Den 121 meter store kombinasjonstråleren som skal bygges for fiskerikollektivet RK Lenina og som vil bli en del av den russiske stillehavsflåten, er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2022. De to islandske teknologiselskapene er selvsagt fornøyd med å få være med på prosjektet.

- Vi er svært takknemlige for muligheten til å bli en del av russisk maritim historie, sier regionsjef Petur Jakob Petursson i Skaginn 3Xs russlandsavdeling i en pressemelding.

Den nye fabrikktråleren vil være det største fiskefartøyet som er bygd for russiske rederi de siste 30 årene i Russland. For å sette ting i perspektiv vil trålerens produksjonskapasitet være 50 prosent høyere enn dagens største fiskebåter i den russiske trålerflåten. I tillegg vil lasteromskapasiteten være på 5000 kubikkmeter som utgjør det dobbelte i forhold til disse.

- Denne avtalen gjenspeiler et solid samarbeidet mellom våre tre firmaer framholdt Frosts salgs- og markedsføringsleder Gudmundur Hannesson, da avtalen ble signert.

Innpass i Stillehavet

Gjennom avtalen sikrer Skaginn 3X og Frost seg samtidig innpass i Stillehavet. Med den nøkkelferdige løsningen som de nå vil montere i tråleren, vil de få et seilende utstillingsvindu i et av de viktigste fiskeriområdene i verden.

Fartøyet som skal bygges i Kaliningrad ved Yantar Shipyard, har latt seg realisere gjennom den russiske regjeringens investeringsprogram for fiskerinæringen. Her belønnes lokale selskap med ekstra kvoter for å få fornyet den russiske fiskeflåten.

Tråleren er for øvrig designet av finske Wärtsilä.