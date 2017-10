Vant lutfisk-VM

Det var hard konkurranse blant lutfisk-eliten da feinschmeckerne i hovedstaden arrangerte VM i lutfisk.

Foto: Kommunikasjonsbyrået PYX

Til sammen ti produsentbedrifter fra Norge og Sverige deltok i konkurransen som ble arrangert i Mathallen ved at Vulkanfisk og Kulinarisk Akademi tilberedte fisken fra de ulike produsentene helt likt. De delte fisken i serveringsstykker, og drysset på med litt salt. Etter 30 minutter ble fisken skylt i kaldt vann, lagt i langpanne og dekket med folie. Den ble så bakt i ovn ved 180 grader i ca. 30 minutter til den var ferdig.

Det ferdige resultatet ble så servert for et ekspertpanel bestående av mesterkokkene Jørn Lie fra Gamle Raadhus Restaurant og Øyvind Hjelle fra Palace Grill, TV 2-kokk Wenche Andersen, samt Iselin Bogstrand fra Norges sjømatråd.

Og panelet var ikke i tvil om at det var Brødrene Andreassen AS fra Værøy som hadde det beste produktet, og dermed ble verdensmester. Viking Seafood AS fra Averøy gjorde seg fortjent til VM-sølv, mens Ivan Lorentzen Fiskeforretning AS fra Kvaløya tok bronsemedaljen, fremgår det av en pressemelding.