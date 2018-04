Vant over forsikringsselskapet

Fisker Willy Nilsen er svært lettet etter at han endelig fått full uttelling på forsikringen etter at at båten ble skadet på veg til Andenes sist høst.

Willy Nilsen fra Bodø eier sjarken «Olaskjær» og båten ble skadet av et annet fartøy på veg til fiske ved Andenes. Uhellet skjedde i august i fjor og etter en omfattende korrespondanse med forsikringsselskapet If er nå saken løst, skriver Norges Fiskarlag som har bistått Nilsen i saken.

Nilsen har fått en utbetaling på drøyt 150 000 for tapte inntekter fra fiske og til dekning av advokathonorar.

Frem – og tilbake

«Olaskjær» måtte på verksted som følge av skadesaken, som skjedde i Sortlandsundet. Verkstedoppholdet medførte at Willy Nilsen ikke fikk gått på fiske i fjor høst.

If har nå bidratt til å løse saken etter en omfattende dialog med Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø.

-Det har vært mye frem og tilbake og jeg er fornøyd med at If har erkjent ansvar for både skadetilfellet og tap i fiske, samt kostnader knyttet til juridisk bistand, sier Ståle Hellesø. Han er samtidig kritisk til deler av selskapets behandling av saken, der de over en lengre periode unnlot å gi tilsvar eller avklaringer.

Forsikring

Ståle Hellesø benytter også anledningen til å peke på hvor viktig det er at forsikringene er på stell.

- Fartøyene som var involvert i denne saken hadde heldigvis alt på plass. Jeg vil oppfordre både medlemmer og andre fiskere til å sørge for at forsikringene er i orden. Konsekvensene kan ellers bli omfattende, sier han.

Samtidig er han svært fornøyd med å ha Norges Fiskarlag som en pådriver. Han tre ikke han hadde fått dette resultatet uten dem.