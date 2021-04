Vard Brattvaag stenger ned

Skipsverftet Vard Brattvaag i Ålesund stenger ned etter at det er påvist smitte hos flere ansatte.

Seks arbeidere testet onsdag kveld positivt på hurtigtester og ledelsen har besluttet å midlertidig stenge verftet for å gjøre systematisk testing og hindre smittespredning, skriver flere medier, blant annet Sunnmørsposten.

Verftet har satt i gang med hurtigtesting av alle som har jobbet ved verftet den siste uken, noe som betyr at 250 ansatte er berørt.

Ifølge Aftenposten/E24 er planen at de som har negativt testresultat, kan vende tilbake til arbeid fortløpende.

- Målet er å få tilbake alle så fort som mulig. Når det kan skje, er imidlertid avhengig av hvor raskt vi kan få gjennomført testingen, sier kommunikasjonssjef Hege Akselvoll i Vard Brattvaag.

Vard er et ledende selskap innen design og bygging av offshore- og spesialfartøy til oljeindustrien, men bygger også fiskefartøy. For tida bygger Vard Brattvaag i Ålesund den nye tråleren til Nergård Havfiske til over 500 millioner kroner. Båten skal være ferdig i første kvartal neste år.