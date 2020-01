Varsler boikott av TV-aksjonen

Norges Småkvalfangerlag er mildt sagt misfornøyd med at World Wildlife Foundation WWF står som mottaker av midlene fra årets TV-aksjon på NRK.

NRK kunngjorde allerede i juni 2019 at midlene fra årets TV-aksjon skulle gå til WWF og arbeidet med å hindre plastforsøpling av havene.

- Som det fremgår av WWFs søknad er Norge en havnasjon med en av verdens lengste kystlinjer. Plasten som havner i havet forsvinner ikke, men blir spredt og skader marine økosystemer og menneskers levevei over hele kloden. Derfor angår dette oss alle. Rådet tror at temaet vil lede til en bred og omfattende mobilisering her i landet, av både unge og gamle, uttalte leder for innsamlingsrådet Erik Samuelsen til NRK i juni.

Det ble tidlig klart at det var mange i Norge som ikke satte pris på tildelingen, blant annet gikk jegere og bønder sterkt ut mot WWF-aksjonen kort tid etter tildelingen.

Bastesen på banen

Redaksjonen i Kyst og Fjord mottok torsdag et innspill fra Steinar Bastesen på epost. Han etterlyser her hva media har tenkt å gjøre med det faktum at WWF er tildelt TV-aksjonen 2020.

- WWF har alltid vært imot sel og kvalfangst. Selv om WWF Norge ikke er noe problem så er det WWF international med kontoret i Sveits som bestemmer dette, og den nasjonale avdelingen bestemmer ingenting, hevder Bastesen.

Kostet Norge dyrt

Han viser i sin epost til at det var WWF som sto bak da kvalbestanden i det nordøstlige Barentshav ble erklært som utrydningstruet i 1982.

- Det kostet Norge 200 millioner å forske tilbake 135 000 kval da ble det satt nasjonale kvoter og kommersiell fangst kunne gjenopptas, skriver Bastesen, som mener tildelingen av TV-aksjonen til WWF strider mot norsk offisiell politikk.

Småkvalfangerlaget følger opp

Mandags kveld sendte Norges Småkvalfangerlag ut en epost signert styreleder Ole Mindor Myklebust der det fremgikk at de sist søndag hadde holdt styremøte, og fattet vedtak om følgende uttalelse i saken:

«Styret i Norges Småkvalfangerlag viser til at NRK har besluttet at inntektene fra årets TV – aksjon skal gå til WWF. Styret er svært kritisk til at en organisasjon som i mange år meget sterkt har frontet et negativt syn på norsk kvalfangst skal være mottaker av disse inntektene. Når NRK har tatt denne beslutningen har en lagt til side det faktum at denne organisasjonen har påført kvalfangstnæringen og mange kystsamfunn stor skade ved at den i en årrekke aktivt har motarbeidet lovlig og bærekraftig fangst på sjøpattedyr.

I sin begrunnelse for tildeling har NRK pekt på at WWF skal benytte de innsamlede midlene til å bekjempe plast i havet. Formålet er svært godt og plastforsøpling er et økende miljøproblem som uten tvil må bekjempes. Styret mener imidlertid at andre organisasjoner og som har større legitimitet kunne ha gjort denne jobben mye bedre.

Styret viser til at både bønder og jegere i sosiale media har uttalt at de kommer til å boikotte årets TV – aksjon dersom WWF skal stå som mottaker av pengene. Med mindre NRK fjerner WWF som mottaker av innsamlede midler fra TV – aksjonen vil også sjøpattedyrnæringen boikotte årets TV – aksjon. Samtidig vil en oppfordre det norske folk til å gi penger til andre organisasjoner som bekjemper plastforsøpling av havene.»