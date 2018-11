Varsler kaldere Barentshav og lavere torskebestand

Etter noen år med varmere Barentshav, varsler forskere nå en temperaturnedgang. Og med det lavere torskebestand.

En studie utført av Bjerknessenteret, UiB, Havforsknings­instituttet og et tysk institutt indikerer at varmere hav ikke er den eneste fremtidsmuligheten. Ifølge Bergens Tidende vil man nå etter noen år med varmere vann enn normalt, kunne vente en periode med tilførsel av kaldere vann til Barentshavet.

- Det gir dårligere kår for torsken og dermed en mindre bestand, forklarer oseanograf Marius Årthun til Bergens Tidende.

Studien beskriver forventet utvikling frem mot 2024, og tanken er at man ved å måle temperaturene i havet sør for Norge kan si noe om hvordan utviklingen lenger nord blir. Forskerne bak studien håper den lange tidshorisonten kan være et nyttig bidrag til å lage bedre bestandsestimater.

- Vi har lenge vært klar over sammenhengen mellom tempe­ratur og bestand. Men denne studien har gitt oss en lengre tidshorisont enn vi har hatt tidligere, og vil være matnyttig når det gjelder bestandsutvikling, selv om fisket er den viktigste faktoren som påvirker bestandsutviklingen, sier Bogstad til Bergens Tidende.