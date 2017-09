Varsler mer strukturering

Mer strukturering. Fiskeriminister Per Sandberg er helt klar på at det vil bli større endringer i fiskeflåten de kommende fire årene, dersom statsminister Erna Solberg lar ham fortsette som øverste sjef i Fiskeridepartementet.

- Det er flere tunge oppgaver som gjenstår. Selv om det går strålende for fiskeri i dag, har vi utfordringer innen sjømat. Vi må fortsatt kjempe for og tro på at vi kan få foredling tilbake til Norge, og øke eksportverdien og styrke den norske økonomien. Vi har fortsatt enorme ambisjoner, og vi mener noe med ambisjonene, sier fiskeriministeren, framholdt fiskeriminsteren overfor Fiskeribladet under valgvaken mandag kveld.

- Trenger nye kvotesystemer

Han la ikke skjul på at en av de tunge oppgavene blir nye strukturtiltak.

- Vi kan ikke låse oss fast i gårsdagens strukturer og systemer. Vi trenger å lage fremtidens kvotesystem for å gi næringen den forutsigbarheten som trenger, sier han.

Men om han blir å finne blant statsrådene når statsminister Erna Solberg setter sammen sin nye regjering er fortsatt uvisst.

Han er til gjengjeld helt klar til å fortsette, og vil umiddelbart takke ja dersom han får spørsmål om å fortsette.

Fire nye år med blåblå

Etter at folket hadde sagt sitt, kunne imidlertid både Høyre og Fremskrittspartiet juble. Høyre fikk en oppslutning på 25,1 prosent mens Fremskrittspartiet endte på 15,3 prosent. Med begge støttepartiene, KRF og Venstre over sperregrensen, endte den borgerlige siden med 89 mandater, ti mer enn den rødgrønne blokken. Det betyr fire nye år med blåblå regjering, om ikke statsminister Erna Solberg velger å jobbe for en ny regjering der også mellompartiene er med.