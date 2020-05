Varsler rettssak mot staten

Alle med som har båt over 11 meter og kvote under varsler felles rettssak mot staten hvis Kvotemeldingen blir vedtatt slik innstillingen fra næringskomiteen foreligger, skriver Reidar Jacobsen fra Harstad i dette innspillet

Forskjellsbehandlingen ligger i at en båt på eksempel 42 meter får med seg kvotegrunnlaget fra en 11 meter stor båt, men de som har kvote under 11 meter på en båt på 12 meter får ikke det. Her er kvotegrunnlaget samfiskekvoten.

Videre vil det innebære en kraftig reduksjon i verdi på båter som flyttes opp i en større gruppe uten et riktig kvotegrunnlag. Her snakker vi om hundrevis av millioner kroner i verditap på båtene.

Hvis de 260 båtene med lengde over 11 meter skal flyttes og ikke få samfiske kvoten med seg, er det et minimumskrav at de får en ny grunnkvote som gjenspeiler båtens lengde.

Da vil i det minste båten opprettholde sin verdi, til tross for at driftsgrunnlaget med samfiske tas bort for denne gruppen.