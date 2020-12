Vedtok pingere

Fiskeri- og sjømatministeren har tatt grep. I dag kom hasteforskriften der garnfiskere pålegges å bruke pingere etter nyttår.

Det melder NRK. Kravet settes i verk fra 1. januar 2021 og betyr at alle som fisker med garn fra da av må bruke akustiske sendere.

– Vi har nok ikke råd å la være, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen til statskanalen, som ikke viderebringer flere detaljer om vedtaket. Det opprinnelige forslaget gikk ut på at garnfiske i et begrenset område skulle underlegges den nye bestemmelsen.

Må selv bære kostnadene

Ingebrigtsen sier til NRK at flåten nå er avhengig av å få tak i dette utstyret på kort tid, siden reglene gjelder allerede fra 1. januar. Temaet er imidlertid ikke nytt, og både fiskere og leverandørbransjen har sett hva som kom, og handlet inn pingere i hele høst.

Kostnadene med å feste akustiske sendere på garnene er det fiskerne som må ta. Norges Fiskarlag regner med at det vil være en kostnad på 11 000 -14 000 kroner for fiskerne.

– Markedet i USA er så viktig og er et så godt betalende marked at vi har funnet at denne kostnaden lar seg forsvare, sier leder Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen. Laget støtter derfor denne forskriftsendringen.

Havforskningsinstituttet (HI) har beregnet at det årlig tas omtrent 2900 niser som bifangst i garnfiske langs kysten.