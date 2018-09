Veide 311 kilo

«Olagutt» fra Sigerfjord fikk fredag ei kjempekveite. Den får de ikke lov å selge.

Foto: Privat

At fangsten var uvanlig, sier seg selv. - Mannskapet tenkte «WOW, den var svær», sier skipper Kenneth Stangen til Vesterålen Online.

«Olagutt» har siden april fisket hvitfisk med snurrevad.

- Vi forsto at kveita var stor, og måtte heise den opp i båten, sier Stangen.

Det var først da dette var gjort at de fikk se hvor stor fisken egentlig var.

- Vi tippet at den var rundt 250 kilo basert på lengden, men vi fikk ikke veid den før vi kom på land i dag mårres, fortalte skipperen til nettstedet lørdag.

- Vi får en del småkveiter, men ikke av denne kaliberen. Jeg husker ikke nøyaktig, men de fikk en kveite på rundt 250 kilo for en fem til seks år siden. Det var før jeg startet her, sier skipperen videre.

- Så stor fisk er ofte så grov i kjøttet at den ikke er spiselig, sier han. I denne sammenhengen spiller det likevel mindre rolle. De får nemlig ikke lov å omsette den uansett.

- Vi får ikke selge den fordi at det er bestemt at så stor fisk har for mye miljøgifter i seg. Det synes jeg er synd.

- Hva er alternativet da?

- Nei, det vet jeg ikke. Vi skal skjære opp fisken for å se hvor grov den er i kjøttet, så får vi se hva vi gjør med den, sier Stangen Vesterålen Online.