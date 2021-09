Vekst for klippfisk

Norge eksporterte 6 900 tonn klippfisk til en verdi av 359 millioner kroner i august.

Det er en økning i volum på 52 prosent. Verdien økte med 141 millioner kroner, eller 64 prosent, sammenlignet med august i fjor, melder Sjømatrådet på sine nettsider.

Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de største markedene for norsk klippfisk i august.

- I august ble volumet av klippfisk av torsk til Portugal mer enn doblet, sammenlignet med august i fjor. Hittil i år er det en økning i eksportvolum på nesten 800 tonn, eller 7 prosent. Eksportvolumet både i august og hittil i år er imidlertid noe lavere enn i 2019. Vi er likevel optimistiske når det gjelder utviklingen i markedet for klippfisk i Portugal fram mot jul, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Størst økning til Brasil

Etter en svak start på året er Brasil nå det landet med størst økning i eksportvolum av klippfisk hittil i år, med mer enn 1 800 tonn høyere volum enn i fjor.

- Hittil i år er eksportvolumet for klippfisk av både torsk og sei økt med over 20 prosent. I august så vi en ytterligere volumvekst til Brasil på 300 tonn, eller 157 prosent, for torsk. Også for sei går eksporten bra. Her var veksten på 600 tonn, eller 202 prosent, sier Brækkan.

Optimistisk utsending

Totalt importerte Brasil nesten 1 700 tonn klippfisk i august, til en verdi av 83 millioner kroner.

- De fire siste månedene har eksportvolumet av klippfisk av sei og torsk vært høyere enn i 2019. Denne gode utviklingen gir optimisme og tro på at landet nå er på rett kurs, sier Norges sjømatråds utsending til Brasil, Øystein Valanes.