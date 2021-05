Veksten i sjømateksporten fortsetter tross utfordrende marked

Norge eksporterte sjømat for 8,6 milliarder kroner i april. Det er en økning på 338 millioner kroner, eller fire prosent, sammenlignet med april i fjor. Dermed fortsetter den positive utviklingen fra forrige måned.

– Til tross for at sjømatmarkedene fortsatt er sterkt preget av koronapandemien og en styrket norsk krone, er verdien av sjømateksporten i april den nest høyeste april-måneden noensinne. Det skyldes blant annet at det eksporteres rekordhøye volumer til økte priser av blant annet laks og snøkrabbe. Etterspørselen etter laks i Frankrike og Italia er igjen økende, mens amerikanerne har fått opp øynene for snøkrabben, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen.

Fortsatt utfordringer

Verdien av sjømateksporten i mars og april i år har aldri vært høyere i disse to månedene noen gang. Likevel understreker Renate Larsen at det fortsatt er utfordrende tider for deler av næringen.

– Utviklingen for saltfisk og klippfisk av torsk er fortsatt svak. Selv om saltfiskvolumet økte i april, er volum for både klippfisk og saltfisk av torsk ned over 20 prosent hittil i år, til fortsatt lave priser. Dette skyldes redusert etterspørsel og lavere volum til et viktig marked som Portugal, sier Renate Larsen.

Valutaen styrket seg

I 2021 har den norske kronen styrket seg. Det betyr at norske sjømateksportører får mindre betalt for sine varer enn på samme tid i fjor.

– Våre utregninger viser at den negative valutaeffekten for all norsk sjømateksport bare i april var på om lag en milliard kroner sammenlignet med april 2020. Hvis vi sammenligner de fire første månedene i år med samme periode i fjor, utgjør denne effekten to milliarder kroner, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.