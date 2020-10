Velferdsbevilgning videreføres

- Det er flott å lese i forslaget til statsbudsjett at tilskuddet til driften av velferdsstasjonene opprettholdes, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag administrerer ordningen på de omlag 25 stasjonene langs kysten på vegne av alle fiskere.

Driften finansieres i et spleiselag mellom myndighetene og Fiskarlaget på vegne av både organiserte og uorganiserte fiskere.

Leder i Norges Kjell Ingebrigtsen sier stasjonene har en stor betydning for spesielt kystflåten og de fiskerne som over tid tilbringer tid borte fra hjemmet.

- Stasjonene tilbyr viktige tjenester og service som klesvask, dusj og et sosialt møtested for fiskerne når de er på fiske, så betydningen av å opprettholde dagens tilbud er derfor svært viktig for å understøtte målsetningen om å opprettholde en differensiert flåte langs kysten, understreker Ingebrigtsen.