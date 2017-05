Velger Norges Fiskarlag

Det blir ingen egen organisasjon for de kvinnelige yrkesfiskerne som var samlet i Alta mandag og tirsdag. De vil heller fokusere på å engasjere seg i Norges Fiskarlag.

Både fiskarlaget og Norges Kystfiskarlag var i kontakt med initiativtaker Trude Halvorsen i forkant av samlingen.

- Forum, ikke forening

- Men Norges Fiskarlag har kommet med det mest overbevisende tilbudet. Vi vil derfor forsøke å få et større innpass her, sier Trude Halvorsen til Kyst og Fjord.

I stedet for en egen organisasjon, ender initiativet i et forum for yrkesaktive kvinnelige fiskere, der de vil opptre som en gruppe når de starter dialogen med fiskarlaget.

- Vi håper selvsagt å kunne være med på å påvirke det som skjer i næringen. For å få det til må vi få en naturlig plass i de eksisterende organ. Og her har fiskarlaget mest gjennomslagskraft, sier Halvorsen.

Når framtidens tillitspersoner velges, håper hun at det kan være like naturlig å velge kvinner som menn. Hun tror mange av de 18 som var samlet i Alta, vil ha mye å kunne bidra med i så måte.

Fra hele landet

Til sammen hadde 18 kvinner fra hele landet funnet vegen til Alta, hvor de samlet seg i Sami Sidda ved Alta River Camping. Professor Siri Gerrard hadde et eget foredrag om kvinnerollen, og vil bli en viktig pådriver i det videre arbeid.

Gerrard foredro om kvinners behov for egne arena spesielt i tunge mannsdominerte organisasjonen (se Gerrards kronikk på side 10 og 11).

Dette framholder Halvorsen vil komme godt med på veien videre, både for å bli hørt og ikke minst når de ønsker å få være med på å påvirke de framtidige valg som tas.

