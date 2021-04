Velger arbeid foran ferie

For Jens Uwe Radloff har arbeid vært viktigere enn fritid. Inntil han rundet 70 år hadde han mellom 280 og 300 reisedøgn som serviceingeniør for det tyske konsernet Baader, verdensledende innenfor blant annet produksjonsutstyr til fiskeindustrien. – Min holdning er at arbeid må gå foran ferie og fritid, sier 79-åringen Radloff.

Kystfolk