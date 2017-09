Velger en tredelt modell

Etter en omfattende runde om ny organisasjonsmodell i Norges Fiskarlag, går Fiskarlaget Nord inn for at dagens organisasjon erstattes av en tredelt modell bestående av en rederiforening, Fiskebåt samt en egen mannskapsforening.

Foto: Øystein Ingilæ

Dermed landet medlemmene i fiskarlagets nordligste avdeling på det opprinnelige forslaget fra Norges Fiskarlag, noe generalsekretær Otto Gregussen konstaterer med tilfredshet.

- Men om det vil bli slik, er det selvsagt opp til landsmøtet i Norges Fiskarlag å avgjøre, sier Gregussen.

For meningene er delte. Men han tror at Fiskarlaget Nords beslutning vil bli lagt merke til av søsterorganisasjonene i oppløpet mot landsmøtet.

Fiskarlaget Nord gir imidlertid ingen betingelsesløs tilslutning til modellen de landet på torsdag ettermiddag. Et grunnleggende krav er nemlig at kystflåtens stemme i en ny organisering blir tydelig. Det tror de likevel den vil få i større grad enn om man hadde fått en modell bestående av en nord-sør organisering pluss Fiskebåt. Flere av delegatene fryktet at det vil sende et Fiskarlaget sør rett i fanget til Fiskebåt, mens Fiskarlaget Nord-Norge ville bli stående alene i de klassiske konfliktene mellom kystfiskerne og havfiskeflåten.