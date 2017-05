- Venstre har liten støtte

Leder Roger Hanen i Fiskarlaget Nord mener det blir helt feil om det skulle bli økning i kvotetaket for stor kyst nå.

Foto: Øystein Ingilæ

Det sier han til nettstedet fiskeribladet.no.

Dersom Venstre velger å øke kvotetaket i denne gruppen, er det store muligheter for at det blir innstillingen fra Stortingets næringskomité.

Slik signaler har fiskeripolitisk talsperson Pål Farstad kommet med.

Hvis dette blir resultatet, vil Per Sandberg ha grønt lys fra nasjonalforsamlingen.

Leder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord advarer mot å åpne for økning i kvotetaket for stor kyst nå. Han stiller seg ikke bak Venstres fiskeripolitiske utspill.

Fylkeslagslederen mener Farstad ikke har dekning for å hevde at det er kystfiskeflåten selv som ønsker en slik økning.

- Han har i hvert fall ikke Fiskarlaget Nord med seg i et slikt ønske, sier Hansen som selv satt i Eidesen-utvalget.

- Jeg mener en rekke forhold må avklares før vi kan bestemme hvilke strukturordninger vi skal ha i fremtiden, sier han og viser til at Eidesen-utvalget har foreslått å lage en felles kvotefaktor, avklare tidsavgrensningene for kvoter og endre reglene for avkorting, sier Hansen til nettstedet.