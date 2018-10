Venter mer sild

Sildelaget forventer at sildefisket nå vil ta seg opp på NVG-feltene i Norskehavet. Fiskeflåten er allerede på vei.

Foto: Scanfishphoto

Flere båter har funnet veien til NVG-feltet, og man håper på god tilgjengelighet i dagene framover

Rundt 15 fartøy befinner seg nå på NVG-feltet i Norskehavet, og flere er på vei, blant annet flere kystfartøy.

- Det ser ut som været skal bli ganske greit, så vi håper dette stemmer og at det er god tilgjengelighet på NVG-silda de neste dagene, sier salgsleder Kenneth Garvik.

Så langt i år har det blitt fisket nesten 140 000 tonn, og det kan fiskes 190 000 tonn til i løpet av sesongen, når man ikke tar hensyn til flex for neste år.

- Fangstene så langt i høst har blitt tatt i norsk sone og i Smutthavet, og det har vært bra størrelse på fisken med snittvekter på rundt 390 gram. Vi håper på en god NVG-sesong og at det blir aktivitet på flere sildeanlegg fremover, sier Garvik.