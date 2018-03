Venter reke-landinger

Stadig flere lokkes av rekefisket. Havfiskeflåten går på rekefeltene igjen. I disse dager kommer de første fangstene på land.

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Kombinasjonen av høyere rekepriser, lavere torskekvoter og lavere seipriser er årsaken. Dessuten hjelper det at snøkrabbeflåten ikke får sette tegner i Smutthullet akkurat nå, dermed er det ingen faststående redskaper å ta hensyn til.

- Vi ser at fryst industrireke er blitt langt mer attraktiv i markedet. Dermed ser det ut til at 2017 blir stående som et bunnår for lang tid framover, sier markedssjef på skalldyr i Norges Råfisklag Tor-Edgar Ripman.

Satsing på reke ble redninga for torsketrålerne da torskekvotene nådde bunnen først på 90-tallet. Trålerrederiene kjøpte utrangerte reketrålere og flyttet konsersjoner i stor skala, men utnyttelsen av denne muligheten har vært dalende de siste årene. I fjor ble det fisket langt under 30.000 tonn i Barentshavet, mens forskerne anbefalte 70.000 tonn. 16.720 tonn kom på land i Råfisklagets distrikt, hvorav bare 6200 tonn fra norske båter. Bare åtte norske havfiskefartøy deltok i dette fisket, i følge Ripman. Til sammenligning var det rundt 70 kystbåter som fisket reke i fjor.