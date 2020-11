Verdens fiskeridag var lørdag 21 november. Norsk fiskeri og sjømatnæring vokser og i 2019 opplevde man nok en milepæl, da eksporterte vi norsk sjømat for utrolige 107,3 milliarder norsk kroner, som tilsvarer 36 millioner fiskemåltider hver dag hele året. Fisk og sjømat er viktig for Norge og blir stadig mer ettertraktet verden over. Næringen bidrar sterkt til norsk økonomi, herunder en sterk bidragsyter til vekst og sysselsetting lang vår langstrakte kyst. I nordfylkene, Nordland og Troms og Finnmark var den totale verdiskapingen på hele 30 milliarder norsk kroner i 2019.

Våre felles marine ressurser er viktige for Norge, den totale verdiskapingen ble i 2019 på utrolige 127 milliarder norske kroner. Dette illustrerer de store verdiene som næringen bidrar til samfunnet med. I Norge har vi fiskeriaktivitet over hele landet og det kan vi være stolte av!

Senterungdommen mener at havnæringer vil bli enda viktigere for Norge, og det må legges til rette for videre utvikling av de maritime næringene. Kystflåten vil være en viktig del av framtidens næring. Flåten leverer fangsten fersk og landindustrien sitter igjen med flere produksjonsmuligheter. Dette styrker økt lokal verdiskaping og bidrar til levende kystsamfunn. Senterungdommen mener at rekruttering vil være helt avgjørende for videre utvikling i næringen. For å lykkes med å få flere unge inn i næringen er det viktig med gode låne- og tilskuddsordninger gjennom innovasjon Norge. Føringstilskudd for fiskeri er også viktig for å sørge for at sjømat blir foredlet lokalt, og er et viktig bidrag til vekst og sysselsetting langs kysten vår. Norge er en stolt fiskeri- og sjømatnasjon, og derfor er verdens fiskeridag en viktig dag å markere.

Gratulerer med dagen som var til alle som arbeider i fiskeri- og sjømatnæring, og ellers fiskeri- sjømat entusiaster.