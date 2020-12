Verdens største el-ferge til Norge

Verdens største el-ferge er på vei til Norge. El-ferga «Bastø Electric» seiler nå for egen maskin på vei til Horten, melder Sjøfartsdirektoratet.

– Klart det har vært krevende å ikke kunne være fysisk til stede under inspeksjonene. Vi er helt klart avhengige av et godt samarbeid med både rederi og verft for å kunne gjennomføre inspeksjoner og oppfølging på en god måte, sier Catho Spissøy, senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet. Den nye ferga er bygget ved Sefine Shipyard i Tyrkia.

Direktoratet forteller at det har vært et svært godt samarbeid mellom passasjerskipavdelinga i direktoratet og gruppa som jobbar med nybygg i utlandet. Der er det senioringeniør Morten Svennungsen som har hatt den daglige oppfølginga mot verftet og rederiet.

Høyt timetall

Med fjerntilsyn har timetallet blitt noe høyere enn vanlig, fordi inspektørene bare tar en inspeksjon om gangen på video eller bilde. Da tar det tid å få verifisert alt.

– Vi har et mål om å levere en tilnærmet like god tjeneste som om vi hadde vært til stede på inspeksjon. Vi er ikke helt der ennå, men med et godt samarbeid med klasseselskap, og delegering av de inspeksjonene vi ikke har kunnet ta på fjerntilsyn, har vi landet på det vi mener er et godt resultat, sier Spissøy.

For å vise hvor mye ekstraarbeid det har vært, tok Spissøy en opptelling av e-postkorrespondansen på fartøyet, og det var ikke lite. Hele 563 e-poster og en datamengde på 57 gigabyte for fartøyet er ikke småtteri.

– Jeg vil takka rederi, verft og DNV GL for et godt samarbeid. Vi gleder oss til å kunne være til stede om bord og på verftene igjen når det blir åpnet for det.

29 nybygg i 2021

Sjøfartsdirektoratet er nå i innspurten av ei stor fergefornying som har pågått de siste fem årene. I 2021 skal det leveres 29 nybygg til NOR, mesteparten ferger med miljøvennlig teknologi eller batteri om bord.