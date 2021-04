Verdenskongress om fiskerier til Australia

Australia skal huse en global kongress om fiskerier til høsten. Kongressen skal samle aktører fra hele verden, og arrangeres i byen Adelaide.

Ved å bringe sammen vitenskapsfolk, ledere, fiskere og aktører innen akvakultur fra hele kloden, skal kongressen promotere internasjonalt samarbeid innen fiskerivitenskap, bevaring og bærekraft, meldes det. Kongressen, som har navnet World Fisheries Congress, skulle egentlig vært arrangert i oktober i fjor, men ble avlyst på grunn av korona. I september prøver de altså igjen.

– Kongressen vil presentere talere fra hele verden, med presentasjoner, workshops, muligheter for nettverking og utstillinger av det siste innen industrien, sier direktøren for Adelaide Convention Bureau, Damien Kitto. Han lover at kongressen vil gjøre seg bemerket for fiskeriaktører over hele verden.

– Dette blir den største samlingen av forskning, industri og ledelse som skal diskutere de nyeste fremskrittene som er gjort innen fiskeriene.

Kongressen er planlagt fra 21. til 24. september.

Kyst og Fjord er foreløpig ikke kjent med om norske aktører vil delta.